Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Николай Дроздов закончил ТВ-карьеру. Что об этом известно, какие проблемы со здоровьем у него есть?

Завершение карьеры и проблемы со здоровьем

Согласно сведениям Mash, Дроздов отклоняет любые предложения, которые касаются взаимодействия с большим количеством людей: встречи, съемки, корпоративы и просто дружеские посиделки.

Как отметил канал, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на организме телеведущего. Mash уточнил, что из-за этого последние полгода Дроздов отказывается от любых коммерческих предложений и живет исключительно на пенсию вместе с супругой Татьяной.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущий потерял еще восемь сантиметров роста за последний год. По его информации, сейчас легенда программы «В мире животных» имеет рост 162 сантиметра вместо прежних 170, которые остались от его первоначальных 180 сантиметров.

При этом художник Константин Мирошник заявил NEWS.ru, что слухи о плохом самочувствии и самоизоляции Дроздова являются ложью. По его словам, звезда телепередачи «В мире животных» продолжает вести активный образ жизни и нормально себя чувствует.

«Дроздов все делает только по душе. Он участвует только в том, что любит. Завтра он придет на выставку к нам. Он любит много разговаривать с артистами, учеными, художниками. Ему интересны исследования, поэтому оканчивать свою общественную деятельность он не может», — заявил художник.

Мирошник отметил стабильное самочувствие Дроздова. По его словам, телеведущего беспокоит только колено, которое находится в процессе реабилитации.

«Чувствует себя Николай Николаевич нормально. Единственное, коленка у него еще болит, хромает немножко. Но он еще проходит реабилитацию. Сейчас он на даче отдыхает. Все у него хорошо», — резюмировал он.

Как сейчас живет телеведущий «В мире животных»

20 июня 2025 года Дроздов отметил день рождения: ему исполнилось 88 лет. Торжество прошло на даче в окружении самых близких ему людей. Как сообщил Мирошник, он часто беседует с Дроздовым. Но они никогда не говорят о болезнях, подчеркнул художник.

«Говорим только о хорошем: планетах, Амазонке и пингвинах, которые греют лапы на человеческих ботинках», — заявил он.

Мирошник также отметил, что Дроздов не сидит в интернете и читает много книг. Иногда он выступает с лекциями, сказал художник.

«Он обычно говорит посторонним, что не проводит лекции, а на самом деле — читает. Это его работа, потому что интересно и пенсия у него как у всех. Когда читает лекцию, по два часа не садится на стул», — добавил Мирошник.

