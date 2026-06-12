«Нигде не заканчивается»: 20 самых ярких цитат Путина о России

12 июня отмечается День России — один из главных праздников нашей страны, который отражает единение ее народов, свободу и независимость. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что эта дата стала символом мощного, более чем 1000-летнего пути российского государства, а история и культура страны, ее природное богатство и разнообразие знаменуют общую судьбу всех россиян. Что еще глава государства в разные годы говорил о России — в материале NEWS.ru.

Что Путин говорит о единстве народов РФ

2026 год по решению Владимира Путина был объявлен Годом единства народов России. И именно этому единству президент РФ неоднократно уделял внимание в своих обращениях к россиянам.

«Это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в феврале 2023 года.

А годом позже, на инаугурации, глава РФ отметил, что сегодня жители нашей страны, по сути, держат ответ перед своими предками — теми, кто когда-то брал даже самые неприступные высоты, потому что всегда на первое место ставил Родину.

«[Они] знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу, наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», — отметил российский лидер.

Единство, по словам главы государства, отчетливо проявилось на полях СВО, где честь Родины отстаивают представители самых разных народов и конфессий.

«99,9% наших граждан, наших людей готовы все положить в интересах Родины <…>. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди», — сказал президент в декабре 2022 года.

«Это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство», — заметил Путин на просветительском марафоне «Россия — семья семей» в феврале 2026-го.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что такое Россия

В своих выступлениях глава государства не раз уделял внимание и месту России в мире. Так, на заседании Общероссийского народного фронта в 2013 году Путин заявил: «Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России».

На молодежном форуме «Селигер-2014» президент подчеркнул: «Россия такая страна, которая ничего не боится, но всегда анализирует объективно все, что происходит внутри и вокруг нее, и соответствующим образом выстраивает свою работу».

Отмечал российский лидер и стойкость народов, проживающих в РФ, а также их способность преодолевать любые препятствия. К примеру, говоря о пандемии коронавируса в 2020 году, Путин заявил:

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

При этом даже в серьезных вызовах, которые стоят перед ней сегодня, Россия, по мнению Путина, видит новые перспективы.

«Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро», — подчеркнул президент на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Владимир Путин Фото: Иван Секретарев/РИА Новости

Что Путин говорил о противниках России

Президент много раз обращал внимание на попытки противников России дестабилизировать страну и помешать ей в достижении целей. Однако все эти попытки, по мнению главы РФ, обречены на провал.

«[Противники России] исходили и исходят из того, что культурное и национальное многообразие России — это наша слабость. Жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила», — сказал Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям в мае 2023 года.

Он подчеркивал, что в противостоянии с Россией многие из ее противников допускают одну ключевую ошибку.

«На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», — сказал президент на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в 2025 году.

Любые попытки уничтожить РФ, по мнению Путина, обернутся катастрофой общемирового масштаба.

«Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал российский лидер в 2018 году.

При этом отношение самой РФ к другим странам президент четко выразил в своем послании к Федеральному собранию еще в 2016 году:

«В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими».

Владимир Путин c сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Фото: kremlin.ru

В чем сила России

Многие высказывания Путина о РФ стали по-настоящему знаковыми. Одно из них — «Границы России нигде не заканчиваются» — впервые прозвучало в 2016 году на вручении премий Русского географического общества. Глава государства позже объяснял, что изначально произнес эти слова в шутку на встрече с одним из бывших президентов США, когда тот рассматривал карту страны.

«Россия была, есть и всегда будет». Это высказывание прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, а затем и на заседании клуба «Валдай» в 2025-м.

В 2014 году на пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи Путин сделал эмоциональное признание:

«Для меня Россия — вся моя жизнь. Я не могу себя представить вне России ни секунды. Я чувствую с ней связь и жить вне России не смог бы никогда».

А в 2016-м, в ходе выступления в Государственной думе, президент произнес слова, которые стали лаконичным девизом и универсальной формулой национального характера россиян:

«Сила России — внутри нас самих».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Цитаты Путина о будущем России

Одной из ключевых особенностей РФ Путин называл ее нацеленность на будущее.

«Мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее. Это то, что всегда позволяло России двигаться вперед и укрепляться», — отметил он на пресс-конференции во время рабочей поездки в Краснодарский край в 2009 году.

В 2017 году в ходе своей большой пресс-конференции глава РФ описал, от чего зависит будущее страны.

«Россия должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», — сказал российский лидер.

В 2023-м на встрече с «Деловой Россией» президент выразил уверенность: впереди у РФ — большие перспективы.

«Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские, человеческие ресурсы».

При этом Путин уверен: формирование этого светлого будущего напрямую зависит от людей.

«Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее — это вы», — подчеркивал он в своем обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.

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