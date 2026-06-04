Угрозы Калининграду, истерика: ЕС готовится к войне с РФ — как защититься

Лидеры стран ЕС не скрывают активной подготовки к войне с Россией. «Локомотивом» этого процесса выступает Германия, за которой подтягиваются Франция и Польша, при этом воинственную риторику взяли на вооружение и страны Балтии. Европейцы переводят экономику на военные рельсы, при этом не забывая и о идеологической «накачке» собственного населения. Кто и как пытается развязать большую войну на континенте, что об этом думают простые люди и как РФ может нивелировать угрозу — в материале NEWS.ru.

Что известно о подготовке ЕС к войне с Россией

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 28 мая заявил: Европа семимильными шагами движется к тому, чтобы стать центром нового глобального конфликта. По его словам, милитаризация континента фактически превращает его в военный альянс, нацеленный на противостояние с Россией.

Схожего мнения придерживается и постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. На заседании постоянного совета организации о подготовке Европы к войне свидетельствуют ее поддержка нацистской идеологии на Украине, а также тот факт, что страны ЕС предоставляют свою территорию для осуществления атак на РФ.

«Европа сегодня стремится подорвать любые реалистичные мирные инициативы, накачивая киевский режим вооружениями, наращивая военное присутствие у границ России и подготавливая европейское общественное мнение к мысли о неизбежности войны», — подчеркнул дипломат.

По словам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, сегодня нашей стране на Украине противостоят сразу 56 зарубежных государств. При этом наиболее активные из них пытаются привлечь других представителей «мирового большинства» к поставкам вооружений и военной техники Киеву, заметил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: план вступления Европы в конфликт с Россией давно подготовлен и уже постепенно реализуется.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Все решения были приняты еще в прошлом году, когда страны Евросоюза назвали конкретную дату — 2030 год. К этому времени экономика и вооруженные силы ЕС должны быть полностью отмобилизованы и готовы к полномасштабной войне с Россией. А до этого времени Запад будет максимально поддерживать Украину, пытаясь связать нам руки участием в этом конфликте и одновременно развертывая армии и перевооружаясь», — считает аналитик.

Как европейцев готовят к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус еще осенью 2023 года заявил, что миру якобы следует подготовиться к большой войне в Европе. Тогда же он анонсировал масштабную модернизацию и перевооружение армии — с тех пор риторика не изменилась. В апреле 2026 года глава оборонного ведомства ФРГ представил первую в современной истории страны военную стратегию, главной угрозой в которой названа именно Россия. По словам Писториуса, Берлин всерьез намерен построить «самую сильную армию в Европе» и нарастить ее численность до 460 тыс. человек.

Немецкое правительство приступило к реализации программы перевооружения бундесвера — на эти цели до 2041 года будет выделено более €350 млрд. Кроме того, ФРГ обустраивает объекты гражданской инфраструктуры под военные нужды. Так, по данным Bloomberg, в порту Бремерхафен, который традиционно ориентировался на экспорт автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen, укрепляют погрузочные доки для приема тяжелой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard.

Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев в беседе с NEWS.ru отметил, что параллельно идет идеологическая накачка населения — в том числе героизация нацистов.

«Кроме того, там до сих пор раскручивают фейк о Буче — дескать, какие русские „изверги“, но мы сейчас встанем и их победим, чтобы нам жилось хорошо. Так они пытаются накачивать самое юное поколение. Они понимают, что на зумеров так уже не повлиять: они любят достаток, уют, тепло. Для них важнее, чтобы правильное молоко было в кофе, чем какая-то война. Поэтому ставка на молодежь», — пояснил он.

Германский политолог Александр Рар видит в этом процессе в первую очередь экономические причины.

«Правительствам Европы нужно спасать их экономики, которые за исключением лишь нескольких стран ЕС не растут. Кроме того, в широких слоях населения утеряна вера в социальную справедливость и даже в демократическую систему. Поднять Европу можно — во всяком случае, так думают ее руководители — на новых штыках, например, проводя небывалую милитаризацию и развивая собственный ВПК. Для поддержки этой политики в народе нужен образ врага — и этим врагом стала Россия. Все СМИ, аналитические центры, НПО включены в эту систему», — сказал собеседник NEWS.ru.

Радослав Сикорский Фото: Igor Jakubowski/Arenaakcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хотят ли европейцы воевать

Впрочем, дело не только в Германии. Провоенная риторика раздувается и в других странах. Глава польского Бюро нацбезопасности Славомир Ценцкевич в октябре 2025 года заявил, что его страна уже находится в состоянии войны с Россией — по его словам, пока в киберпространстве. Однако глава МИД республики Радослав Сикорский более конкретен: в своем февральском выступлении перед членами сейма он посвятил 45 минут рассказу о «российской угрозе» и напрямую призвал готовиться к конфликту.

Страны Прибалтики и вовсе открыли свое воздушное пространство для украинских дронов, атакующих северо-западные регионы РФ. После нескольких скандальных инцидентов с БПЛА власти ЕС объявили о планах выделить Литве, Латвии и Эстонии €12 млрд на военные расходы, а НАТО — сформировать три дивизии общей численностью до 60 тыс. военных для быстрого развертывания в регионе. Тенденция тревожная, особенно если вспомнить недавнее заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса: он призвал «показать русским», что у Североатлантического альянса есть возможности прорваться в Калининград.

Впрочем, рядовые европейцы в большинстве своем эти настроения не разделяют, рассказал NEWS.ru венгерский журналист и политолог Габор Штир. По его мнению, попытки евробюрократов втянуть континент в войну с Россией могут столкнуться с откровенным саботажем внутри самой Европы.

«Даже украинцы при массовом дезертирстве лучше воюют, чем намерены европейцы. Это основная проблема. Оборонную промышленность можно укреплять и развивать. Но кто будет воевать? В Европе люди этого не хотят. Даже в Германии не хватает порядка 30 тыс. людей в армии мирного времени. Потому что, когда люди почувствовали, что им, возможно, придется участвовать в войне, они резко перехотели служить», — подчеркнул он.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что лидеры в ЕС, старающиеся исправить эту ситуацию и обозлить население, опускают один важный нюанс — наличие у России ядерного оружия.

«Они убеждают своих обывателей, что Россия такая страшная, разбирают сценарии, где и как она нападет, публикуют карты. А за скобками оставляют ядерное вооружение РФ, почему-то думая, что она будет воевать с ними только конвенциональным оружием. С одной стороны, им надо запугать людей, вынудить согласиться на урезание соцвыплат и перераспределение средств в пользу ВПК, а с другой — сделать вид, что РФ не применит ядерное оружие, чтобы совсем уж не парализовать волю будущему европейскому „сопротивлению“», — добавил эксперт в беседе с NEWS.ru.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что делать России

Словацкий политолог Оскар Крейчи в своей недавней колонке для газеты Slovo отметил: Европа все больше напоминает глубокий тыл украинской армии, который производит оружие и откуда координируются операции против России. Особую тревогу, по его словам, вызывает резкое увеличение военных расходов: в 2025 году они у стран НАТО достигли $559 млрд, повысить их до 5% ВВП, как того потребовал от Альянса президент США Дональд Трамп, означает увеличить эту сумму вдвое.

«Одержимый каннибализмом милитаризм снова демонстрирует свою способность к самообоснованию — подготовка к большой прямой войне с Россией в Европе началась», — пишет обозреватель.

По мнению Коротченко, самый эффективный на сегодняшний день способ противостоять агрессии и нивелировать риски новой большой войны — разгромить на поле боя Украину и выполнить задачи СВО. После этого Россия сможет пустить дополнительные ресурсы на совершенствование обороны, что отодвинет угрозу.

«Я считаю, что для этого придется принять политическое решение об уничтожении всей электрогенерации на Украине. Это означает тотальное отключение страны от энергии за счет уничтожения всех электростанций за исключением атомных. Это критическое условие. Когда на Украине не будет энергии, рухнет система военного и государственного управления киевского режима. Остановится экономика Украины, остановится военное производство. И сразу будет эффект», — сказал Коротченко.

Вторым условием победы он видит уничтожение транспортной логистики, в частности морских портов Одессы, Николаева и других.

«Здесь, опять же, понадобятся сосредоточенные волны ударов. Не бить больше никуда — только по портовой инфраструктуре, превратить ее в хлам, в пыль. Чтоб невозможно было принимать и обслуживать суда. Плюс топить танкеры и сухогрузы, которые доставляют оружие и топливо на Украину, — прямо у причалов», — заключил Коротченко.

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