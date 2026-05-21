«Быстрее любой торпеды»: почему российский «Посейдон» до дрожи пугает Запад

Российское оружие восхитило зарубежных аналитиков: издание Asia Times пишет, что развертывание торпеды «Посейдон» на подлодке «Хабаровск» изменит расстановку сил в подводной обороне. Сейчас работа над проектом находится в завершающей стадии. Что известно о новейшем стратегическом оружии России, почему Запад сейчас бессилен перед «Посейдоном» и как планирует от него защищаться — в материале NEWS.ru.

Что за рубежом говорят о «Посейдоне»

Китайское издание Asia Times в своем недавнем материале обратило внимание на планы России разместить ядерную торпеду «Посейдон» на борту «Хабаровска» — атомной подлодки специального назначения четвертого поколения. По мнению авторов статьи, этот шаг приведет к кардинальному изменению расстановки сил в глобальной подводной обороне.

«АПЛ „Хабаровск“ является частью „непобедимого“ стратегического оружия президента Владимира Путина, представленного в 2018 году. Она предназначена исключительно для перевозки межконтинентальной торпеды „Посейдон“ с ядерной боеголовкой, нацеленной на обход обычной противоракетной обороны, и создания угрозы прибрежным городам, стратегической инфраструктуре и потенциально — авианосным ударным группам», — пишет СМИ.

И это не первое свидетельство повышенного интереса зарубежной прессы к «Посейдону». В апреле китайское издание Baijiahao сообщило, что передовое оружие РФ заставило США усомниться в уязвимости своих авианосцев. По мнению обозревателей, традиционные методы борьбы с подлодками, которые сегодня используются ударными авианосными группами, фактически неэффективны перед «Посейдоном».

Атомная подводная лодка «Хабаровск» Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Капитан I ранга запаса заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что «Посейдон» — не просто ядерная торпеда, а умный беспилотник с мощной боеголовкой.

«Это называют торпедой, но по своей сути „Посейдон“ — это атомный подводный дрон. Точно не известно, какой там штатный боеприпас, однако, по некоторым данным, он может обладать мощностью до 10 мегатонн», — сказал он.

На что способен «Посейдон»

Разработка «Посейдона» ведется как минимум с середины 2010-х годов. Официально о проекте впервые сообщил президент России Владимир Путин в 2018-м. В октябре прошлого года он рассказал об успешных испытаниях аппарата — атомную установку «Посейдона» впервые запустили с подлодки-носителя. В мае 2026-го глава РФ объявил, что сейчас разработка торпеды находится на завершающей стадии и уже в скором времени она будет поставлена на боевое дежурство.

Точные характеристики «Посейдона» засекречены, но известно, что аппарат за счет малогабаритной ядерной энергоустановки способен доставлять ядерный боеприпас на неограниченное расстояние, а также действовать на большой глубине, — это ограничивает возможности его обнаружения.

«По некоторым данным, дрон может развивать скорость под водой до 130 км/ч. При этом опускаться он способен на глубину до 1000 м. При таких характеристиках его будет не просто трудно перехватить, но и в целом засечь — он движется быстрее любой торпеды», — рассказал Дандыкин.

Почему Запад боится «Посейдона»

Военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в колонке для The National Interest охарактеризовал «Посейдон» как «совершенно новую форму» стратегического оружия. По его мнению, аппарат можно считать символом российской мощи и способности оставить Запад с его «апокалиптическим» оружием далеко позади.

Многоцелевая система «Посейдон» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«„Посейдон“ — лишь еще один признак того, что мир вступил в темные времена… И что, в отличие от окончания холодной войны, катастрофы, возможно, не избежать», — поделился прогнозом он.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru отметил, что «Посейдон», как и любое другое ядерное оружие, играет именно сдерживающую роль. При этом функция сдерживания обеспечивается за счет страха оппонентов России из-за его возможного применения.

«Никто не проверял реальные способности „Посейдона“. Что интересно, и шансов проверить нет никаких, потому что его применение возможно только в случае полномасштабной ядерной войны — когда будет уже неважно, насколько успешно он применен. Думаю, что против авианосных соединений и военно-морских баз его можно применять весьма эффективно», — сказал он.

По мнению Дандыкина, ужас западным обозревателям внушает и то, что «Посейдон» фактически невозможно отразить.

«Если ракету с помощью систем ПРО хотя бы в теории можно сбить, то в случае с „Посейдоном“ средств противодействия нет вообще. У США и НАТО имеются противоторпеды — возможно, они хотели бы ими обороняться. Но проблема в том, что они рассчитаны на другие скорости — против маневрирующего „Посейдона“ они бессильны», — заключил аналитик.

