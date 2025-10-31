Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:37

Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства

NI: российский ядерный БПЛА «Посейдон» гораздо страшнее, чем считают на Западе

Торпеда «Посейдон» Торпеда «Посейдон» Фото: МО РФ

Западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил, написал в колонке для The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.

Система намеренно создана для того, чтобы максимально усложнить задачи военно-морской обороны. «Посейдон» обладает неограниченной дальностью полета, а также его невероятно сложно обнаружить и перехватить, обратил внимание Вайхерт.

Российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо страшнее, чем вы думаете. <…> Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров, — уточнил эксперт.

По данным обозревателя, главная цель «Посейдона» — создание радиоактивных цунами у берегов противника, что делает его по-настоящему апокалиптическим оружием. Таким образом, БПЛА является не просто новым видом вооружения, а символом российской мощи и технологического превосходства, констатировал он.

Ранее китайское издание NetEase сообщило, что президент России Владимир Путин за три дня провел две «контратаки» против Запада, анонсировав «Посейдон» и крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». По мнению журналистов, так Москва ответила на новые санкции США против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

