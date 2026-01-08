Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 22:21

Авербух выступил против показа Олимпиады-2026 на российском телевидении

Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Foto Beck
Российский фигурист Илья Авербух выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении, передает Sport24. Он полагает, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов.

Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть, — сообщил Авербух.

По его мнению, поклонники спорта смогут найти альтернативные способы просмотра соревнований. Авербух настаивает, что федеральные каналы должны отказаться от прямых трансляций предстоящей Олимпиады.

Ранее двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что призыв руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко отстранить от Олимпийских игр страны, которые поддерживают Россию, является абсурдным и политически мотивированным. Он назвал такое заявление популизмом и частью череды несуразных высказываний спортсменов, продвигающих личные политические амбиции.

