Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026 Конькобежка Семенова не прошла в финал масс-старта на Олимпиаде

Российская конькобежка Анастасия Семенова не прошла в финал масс-старта на Олимпийских играх в Италии, передает РИА Новости. Для выхода в решающий этап ей необходимо было войти в топ-8 по очкам в спринте своего полуфинального забега, однако Семенова заняла девятое место.

Спортсменка набрала всего одно очко и показала восемь минут 45,91 секунды. Победительницей стала нидерландская конькобежка Марейке Груневау, набравшая 60 очков. В топ-3 вошли канадка Ивани Блонден и американка Миа Манганелло.

Другой российский спортсмен, лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Он завоевал шестое золото подряд.

Тем временем появилась информация, что российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026. По словам вице-президента Федерации альпинизма России, главного тренера сборной страны Павла Шабалина, одним из участников станет лыжник Никита Филиппов, получивший единственную среди россиян серебряную медаль в дисциплине ски-альпинизм.