Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 20:21

Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026

Конькобежка Семенова не прошла в финал масс-старта на Олимпиаде

Анастасия Семенова Анастасия Семенова Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская конькобежка Анастасия Семенова не прошла в финал масс-старта на Олимпийских играх в Италии, передает РИА Новости. Для выхода в решающий этап ей необходимо было войти в топ-8 по очкам в спринте своего полуфинального забега, однако Семенова заняла девятое место.

Спортсменка набрала всего одно очко и показала восемь минут 45,91 секунды. Победительницей стала нидерландская конькобежка Марейке Груневау, набравшая 60 очков. В топ-3 вошли канадка Ивани Блонден и американка Миа Манганелло.

Другой российский спортсмен, лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Он завоевал шестое золото подряд.

Тем временем появилась информация, что российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026. По словам вице-президента Федерации альпинизма России, главного тренера сборной страны Павла Шабалина, одним из участников станет лыжник Никита Филиппов, получивший единственную среди россиян серебряную медаль в дисциплине ски-альпинизм.

спорт
спортсмены
олимпиада-2026
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать!»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.