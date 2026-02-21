Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде

Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров на Олимпийских играх. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Он завоевал шестое золото подряд.

Серебро получил Мартин Нюэнгет с отставанием 17,5 секунды. Третье место досталось Эмилю Иверсену. Все призеры прошли марафон без смены лыж. Коростелев большую часть гонки шел четвертым, однако на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Отставание россиянина от победителя составило три минуты 16 секунд.

Ранее бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что российские спортсмены сталкиваются с давлением со стороны международных организаций из-за своего профессионализма. По ее мнению, россияне могут оставить соперников без медалей, поэтому им и вставляют палки в колеса.

До этого сборная США по хоккею обыграла Словакию в полуфинале Олимпийских игр и вышла в финал. Встреча завершилась со счетом 6:2. В финале олимпийского турнира американцы встретятся со сборной Канады, которая обыграла Швейцарию.