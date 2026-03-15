15 марта 2026 в 10:17

В Белгородской области наступил частичный блэкаут из-за обстрелов ВСУ

Перебои с водой, теплом и светом фиксируются в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ, заявили в пресс-службе регионального оперштаба. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <...> В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, — говорится в сообщении.

При обстреле на территории одного из объектов энергетической инфраструктуры начался пожар. Также были повреждены окна многоквартирного дома. На местах происшествия работают аварийные службы, уточнили в оперштабе.

Ранее в Волгограде начали обследование многоквартирного дома по улице Владимира Петровского после ночной атаки украинского беспилотника. В здании повреждены окна. Сотрудники управляющей компании временно закрыли образовавшиеся проемы до восстановления остекления.

До этого стало известно, что более шести украинских беспилотников сбили над территорией Севастополя, один из них упал в микрорайоне Омега. По словам губернатора Михаила Развожаева, место ЧП оцепили, началась эвакуация мирных жителей.

