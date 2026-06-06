Представители ООН в закрытом формате признают значительную правоту российской позиции в оценке преступлений Украины против детей, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, даже спецпредставитель генсека Организации по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье публично рассказывала о своих впечатлениях после поездки в Россию на заседании Совбеза ООН.

За закрытыми дверьми ооновцы и более откровенно говорят, признавая значительную долю правды, находящейся на нашей стороне, если не полную правду — в той мере, в которой могут признать. <...> Наша работа с их умами, сколь ангажированными они бы ни были, какие-то плоды дает. Есть надежда, что совесть мы разбудим, — сказал Алимов.

Заявление Алимова прозвучало на фоне продолжающихся обвинений России в адрес Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и жилые районы, что приводит к гибели и ранениям детей, а также к их перемещению из зоны боевых действий. Москва неоднократно передавала в ООН материалы по этим случаям, но они не всегда находили отражение в официальных резолюциях из-за позиции ряда западных стран.



Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции международных структур 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, касательно теракта в Старобельске не может не возмущать. При этом слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляют.