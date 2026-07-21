В МИД России указали на новую форму западного колониализма Алимов: Россия не потерпит попыток Запада помешать создавать свой ИИ

Россия выступает против попыток ряда стран навязать развивающимся государствам собственные стандарты и ввести односторонние ограничения, лишающие их возможности создавать национальные ИИ-модели, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов по итогам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Дипломат подчеркнул, что вне зависимости от политической ситуации важно сохранять профессиональный диалог и искать объединительную повестку, передает РИА Новости.

Вне зависимости от политической конъюнктуры важно сохранять профессиональный диалог и искать объединительную повестку. ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором разделения мира, — отметил Алимов.

По его словам, ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором раскола мира. Технологическая политика некоторых стран, обратил внимание он, все чаще напоминает действия Ост-Индских компаний, веками грабивших и устранявших конкурентов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ни одна страна в мире на сегодняшний день не способна полностью защитить себя от современных киберугроз в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, государства не готовы к новым вызовам в цифровой сфере.