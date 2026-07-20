Эксперт ответил, приведет ли использование ИИ к подорожанию сотовой связи

Внедрение искусственного интеллекта для повышения скорости интернета операторами сотовой связи не повлияет на цены, уверен редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн. В разговоре с НСН он подчеркнул, что речь идет об улучшении услуг без сильного роста затрат.

Это уже системная работа, поэтому это не так затратно, как если бы это был разовый эпизод. Это будет не так, что у нас тариф в два раза подскочит. У нас есть контролирующие системы. Да, внедрение ИИ не будет совсем дешевым, но это окупится тем, что качество работы, скорость, результативность будут выше. Не для того идет прогресс, чтобы стоимость массовых услуг стала выше. Я думаю, что те, кто сидит в Минцифры, думали не о том, чтобы больше денег снять с пользователя. Речь об улучшении связи без сильного увеличения затрат, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ИИ гораздо быстрее человека сможет анализировать данные. По мнению Букштейна, следует переходить от ручного управления к тому, где участие человека будет минимальным.

Ранее эксперт Евгений Коршунов заявлял, что сфера HR оказалась бессильна перед внедрением технологий искусственного интеллекта и рискует практически полностью исчезнуть как самостоятельная функция. По его словам, именно кадровая служба станет первой жертвой цифровой трансформации, поскольку так и не смогла доказать бизнесу свою финансовую эффективность.