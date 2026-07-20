Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 11:49

Эксперт ответил, приведет ли использование ИИ к подорожанию сотовой связи

Интернет-эксперт Букштейн: ускорение интернета с помощью ИИ не повлияет на цены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внедрение искусственного интеллекта для повышения скорости интернета операторами сотовой связи не повлияет на цены, уверен редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн. В разговоре с НСН он подчеркнул, что речь идет об улучшении услуг без сильного роста затрат.

Это уже системная работа, поэтому это не так затратно, как если бы это был разовый эпизод. Это будет не так, что у нас тариф в два раза подскочит. У нас есть контролирующие системы. Да, внедрение ИИ не будет совсем дешевым, но это окупится тем, что качество работы, скорость, результативность будут выше. Не для того идет прогресс, чтобы стоимость массовых услуг стала выше. Я думаю, что те, кто сидит в Минцифры, думали не о том, чтобы больше денег снять с пользователя. Речь об улучшении связи без сильного увеличения затрат, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ИИ гораздо быстрее человека сможет анализировать данные. По мнению Букштейна, следует переходить от ручного управления к тому, где участие человека будет минимальным.

Ранее эксперт Евгений Коршунов заявлял, что сфера HR оказалась бессильна перед внедрением технологий искусственного интеллекта и рискует практически полностью исчезнуть как самостоятельная функция. По его словам, именно кадровая служба станет первой жертвой цифровой трансформации, поскольку так и не смогла доказать бизнесу свою финансовую эффективность.

Общество
связь
интернет
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.