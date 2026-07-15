Названа сфера, которая оказалась бессильна перед внедрением ИИ

Сфера HR оказалась бессильна перед внедрением технологий искусственного интеллекта и рискует практически полностью исчезнуть как самостоятельная функция, заявил NEWS.ru отраслевой эксперт в области инфраструктурного строительства, цифровизации и производственных систем, генеральный директор «Автобан-Диджитал» Евгений Коршунов. По его словам, именно кадровая служба станет первой жертвой цифровой трансформации, поскольку так и не смогла доказать бизнесу свою финансовую эффективность.

На фоне развития ИИ сфера HR «попала под нож» первой. Она не сумела объяснить бизнесу собственную ценность на языке цифр. Финансовый директор знает, во что обходится текучка в отделе продаж и какая окупаемость у обучения. HR-руководитель обычно оперирует другими показателями: вовлеченностью, eNPS, здоровьем культуры. И когда компания начинает считать деньги, эти метрики оказываются первыми в списке под сокращение. Кризис уничтожил не HR, а ту ее версию, которая жила отдельной жизнью — со своим языком, конференциями и бюджетами. Их бизнес больше не готов оплачивать, — пояснил Коршунов.

Он добавил, что первоочередными жертвами стали те громкие проекты, которыми сфера HR гордилась на профессиональных конференциях, включая программы благополучия, оценки по методу «360 градусов» и инициативы по разнообразию. По его словам, на примере мировых гигантов, таких как Microsoft и Amazon, видно, что подобные отделы сокращают практически мгновенно, как только возникает необходимость экономии.

Первым в кризис отвалилось то, чем сфера HR гордилась на конференциях: EVP, well-being, DEI, оценки 360, программы HR-бренда. Microsoft закрыла свою команду DEI за один день, Amazon свернул значительную часть программ по разнообразию. В России процесс идет менее публично, но по той же логике. От HR-функции в ее нынешнем виде останется три вещи: кадровый юрист, который знает трудовое право и ведет документы, корпоративная школа под конкретное производство и нанимающий руководитель, который сам собеседует людей в команду, — заключил Коршунов.

Ранее юрист по трудовому праву Александр Кузнецов заявил, что за пять лет в России в три раза увеличился спрос на стажеров. По его словам, с начала 2026-го представители бизнеса искали свыше 91 тыс. таких специалистов. Кроме того, он отметил, что зарплата для этой категории работников выросла более чем на 100% — до 75 тыс. рублей.