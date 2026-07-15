Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 09:05

Названа сфера, которая оказалась бессильна перед внедрением ИИ

Бизнесмен Коршунов: сфера HR практически исчезнет после внедрения ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сфера HR оказалась бессильна перед внедрением технологий искусственного интеллекта и рискует практически полностью исчезнуть как самостоятельная функция, заявил NEWS.ru отраслевой эксперт в области инфраструктурного строительства, цифровизации и производственных систем, генеральный директор «Автобан-Диджитал» Евгений Коршунов. По его словам, именно кадровая служба станет первой жертвой цифровой трансформации, поскольку так и не смогла доказать бизнесу свою финансовую эффективность.

На фоне развития ИИ сфера HR «попала под нож» первой. Она не сумела объяснить бизнесу собственную ценность на языке цифр. Финансовый директор знает, во что обходится текучка в отделе продаж и какая окупаемость у обучения. HR-руководитель обычно оперирует другими показателями: вовлеченностью, eNPS, здоровьем культуры. И когда компания начинает считать деньги, эти метрики оказываются первыми в списке под сокращение. Кризис уничтожил не HR, а ту ее версию, которая жила отдельной жизнью — со своим языком, конференциями и бюджетами. Их бизнес больше не готов оплачивать, — пояснил Коршунов.

Он добавил, что первоочередными жертвами стали те громкие проекты, которыми сфера HR гордилась на профессиональных конференциях, включая программы благополучия, оценки по методу «360 градусов» и инициативы по разнообразию. По его словам, на примере мировых гигантов, таких как Microsoft и Amazon, видно, что подобные отделы сокращают практически мгновенно, как только возникает необходимость экономии.

Первым в кризис отвалилось то, чем сфера HR гордилась на конференциях: EVP, well-being, DEI, оценки 360, программы HR-бренда. Microsoft закрыла свою команду DEI за один день, Amazon свернул значительную часть программ по разнообразию. В России процесс идет менее публично, но по той же логике. От HR-функции в ее нынешнем виде останется три вещи: кадровый юрист, который знает трудовое право и ведет документы, корпоративная школа под конкретное производство и нанимающий руководитель, который сам собеседует людей в команду, — заключил Коршунов.

Ранее юрист по трудовому праву Александр Кузнецов заявил, что за пять лет в России в три раза увеличился спрос на стажеров. По его словам, с начала 2026-го представители бизнеса искали свыше 91 тыс. таких специалистов. Кроме того, он отметил, что зарплата для этой категории работников выросла более чем на 100% — до 75 тыс. рублей.

Общество
нейросети
Бизнес
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киеву разрешили закупиться компонентами для дронов у Китая
Полицейский расправился с женой в день ее рождения
В Госдуме поставили неизлечимый диагноз западным политикам
Мишустин: Ростех успешно создает критически необходимые технологии
Россия готовится вернуться на международную волейбольную арену
Врач ответила, зачем женщины проверяют уровень АМГ перед беременностью
Хирург ответил, какие новообразования на коже нельзя игнорировать
В «Крымэнерго» раскрыли последствия атак на энергообъекты полуострова
Иран заявил о гибели десятков граждан при ударах США
«Очень показательно»: Захарова об идее замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах
В Москве активизировались лже-коммунальщики
Захарова пришла в ярость из-за подлога фото времен ВОВ в Молдавии
Семья погибшего на СВО бойца лишилась крова при атаке дронов в Подмосковье
Водитель на иномарке влетел в мотоциклиста в Петербурге
Двое мирных жителей пострадали при налете беспилотников под Белгородом
Машина взлетела в воздух после ДТП и попала на фото
В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет
«Слово на букву "П"»: в Лондоне подвели итоги премьерства Стармера
Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать готовую еду
Шпион Киева готовил теракт на российском нефтяном предприятии по указке СБУ
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.