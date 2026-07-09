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09 июля 2026 в 13:26

Аналитик рассказал о новых правилах прокладки линии связи

Аналитик Кусков: операторы смогут прокладывать линии связи на частных участках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Операторы смогут прокладывать линии связи без согласия собственников даже на частных территориях, рассказал 360.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Он отметил, что это упростит работу организациям.

Операторам облегчили возможность прокладки оптико-волоконной линии связи, строительство сетей связи либо вышек для обеспечения коммуникационных услуг для пользователей, которые живут на удаленных территориях, — сказал Кусков.

Аналитик подчеркнул, что владельцы дачных участков не пострадают от новых правил. По его словам, речь идет об оптико-волоконной линии связи, которую прокладывают под землей, так что кабели не будут «портить пейзаж».

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что дачников могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за заброшенный земельный участок. По его словам, взысканием также может обернуться выращивание запрещенных растений, включая мак и коноплю.

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