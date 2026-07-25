Британский аналитик рассказал о тяжелом положении Киева

Украина, вероятно, может потерять оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его мнению, Россия сохраняет возможности для продолжения боевых действий: страна способна наращивать производство вооружений, поддерживать армию необходимым снабжением, а также сохранять стабильный уровень жизни населения.

Мы видим, что российская армия продолжает наступление на передовой по всей линии фронта. Видим, что ситуация на Донбассе, который был эпицентром войны, становится для Украины действительно очень и очень сложной. Донбасс, скорее всего, будет потерян в течение следующих нескольких месяцев. В общем, в военной сфере у Киева дела идут совсем не по плану, — отметил он.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что Украина, вероятно, не согласится на мирное соглашение даже после возможной потери Донбасса. По его словам, в такой ситуации России потребуется усиливать давление для достижения договоренностей.