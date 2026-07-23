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23 июля 2026 в 18:28

Политолог ответил, согласится ли Украина на мир в случае потери Донбасса

Политолог Перенджиев: Украина вряд ли пойдет на мир после потери Донбасса

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина вряд ли согласится на мир после потери Донбасса, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. На этом фоне, по его словам, России необходимо усиливать давление для заключения соглашения.

Освобождение Донбасса, конечно, создаст более благоприятные условия для урегулирования конфликта. Но у меня складывается впечатление, что [Украина] не остановится. Киевский режим продолжит удары, прежде всего беспилотниками. Россия будет вынуждена двигаться вперед. Все-таки есть надежда, что украинская власть образумится и начнет выстраивать более конструктивные переговоры. Если мы военным путем возвращаем и освобождаем свои территории, значит, они не готовы к миру. И что нам тогда делать? Нам нужно дальше принуждать их к соглашению, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что сейчас ключевое внимание российской армии сосредоточено на ударах по критически важным объектам и портам Украины. По словам политолога, усилия по принуждению к миру затрагивают не только Киев, но и всех спонсоров, включая тех, кто помогает или воюет на стороне ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа призвал США пересмотреть подходы к урегулированию кризиса на Украине, прежде чем предлагать новые инициативы России. Он отметил, что изменение тактики без осознания глубинных причин конфликта не приведет к успеху.

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