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23 июля 2026 в 14:43

В Госдуме дали важный совет США для урегулирования конфликта на Украине

Депутат Чепа: США надо поменять подход для урегулирования конфликта на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Соединенным Штатам следует пересмотреть базовые подходы к урегулированию украинского кризиса, прежде чем предлагать России новые инициативы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, смена тактики без понимания корня проблем не приведет к желаемому результату.

Прежде чем выбирать новые пути [урегулирования кризиса на Украине], нужно понять, почему прошлые договоренности провалились. Были понятные цели и пути их достижения. Но они не были исполнены. Возникает вопрос, а почему так случилось? Если цели сохраняются, а понадобятся новые пути решения в связи с меняющимися условиями, то, наверное, Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) прав. А если кто-то хочет поменять сами цели и ставить другие задачи, то это обсуждать сложно. Надо сначала понять подход, — сказал Чепа.

Парламентарий также отметил, что переговоры в Анкоридже давали четкое понимание вектора движения и способов достижения компромиссов. По его словам, сейчас возникли новые обстоятельства, требующие возвращения к обсуждению ранее достигнутых договоренностей.

Представители РФ и США говорили о «духе Анкориджа». Было понятно, куда двигаться, чего и как достигать. Наверное, сейчас возникли какие-то вопросы, к которым надо возвращаться, обсуждать и заниматься ими. Я не могу ответить за Рубио. Во многом США были заняты иранским урегулированием. Может быть, есть определенное влияние Запада в контексте урегулирования украинского кризиса. Мы также понимаем, что после Анкориджа [Вооруженными силами России были] освобождены многие территории и города, поэтому задачи, которые стояли ранее, меняются. Это тоже надо учитывать, — заключил Чепа.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что Соединенные Штаты не станут предпринимать реальных действий для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, основное внимание Вашингтона сейчас смещено на другие регионы.

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