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23 июля 2026 в 14:03

Политолог ответил, стоит ли ждать реальных шагов США для мира на Украине

Политолог Перенджиев: США не будут делать реальных шагов для мира на Украине

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Соединенные Штаты не станут предпринимать реальных действий для урегулирования конфликта на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, основное внимание Вашингтона сейчас смещено на другие регионы.

США ничего для урегулирования конфликта на Украине делать не будут. Но Белый дом не прекратит говорить, что он занимается данным вопросом. Мы уже это поняли, изучая поведение Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru). Сейчас самое главное для Соединенных Штатов — это Иран и в целом Ближний Восток. Речь в ходе встречи Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) с Сергеем Лавровым (глава МИД РФ. — NEWS.ru) шла о том, что не нужно совершать действий, которые вредят урегулированию конфликта и взаимоотношениям. Наш министр сказал: «Не накачивайте Украину оружием». Он предупредил, что это будет иметь серьезные последствия, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что такие предупреждения России, скорее всего, будут проигнорированы за океаном. По словам политолога, Вашингтон продолжает косвенно участвовать в боевых действиях, поставляя оружие Украине, которое используется против мирных граждан и инфраструктуры, не имеющей отношения к ВПК.

США помогают ВСУ убивать наших детей и мирных жителей, помогают в ударах по мирной инфраструктуре, которая совершенно не связана ни с боевыми действиями, ни с работой военно-промышленного комплекса. На самом деле от диалога с США ничего ждать не надо. Конечно, речь идет о том, что нужно поддерживать контакты с американцами. И не только в вопросах урегулирования украинского конфликта. Я бы хотел напомнить, что буквально недавно российско-американский экипаж стартовал к МКС с Байконура. Здесь у нас самый позитивный момент. Наверное, можно назвать эту отрасль наиболее прорывной и удачной для взаимоотношений, — заключил Перенджиев.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Лавров во время встречи с политиком в Маниле также сообщил о готовности Москвы завершить СВО с помощью политико-дипломатических средств.

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