Рубио рассказал о роли США в завершении конфликта на Украине

Рубио рассказал о роли США в завершении конфликта на Украине Рубио: США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине

Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с политиком в Маниле также сообщил о готовности Москвы завершить СВО с помощью политико-дипломатических средств, передает РИА Новости.

Мы готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, и мы готовы это сделать, — сказал госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. По его словам, Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения данного кризиса.

Помимо этого, сообщалось, что Лавров на встрече с Рубио довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия украинской стороне. Также собеседники затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.