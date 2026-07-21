«Раньше стихи писали»: Мостовой о ставших популярными после ЧМ футболистах

Экс-полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что не обращает внимания на футболистов, которые обрели популярность на чемпионате мира — 2026 благодаря соцсетям. По его словам, проявившие себя на этом мундиале игроки уже состоялись в своем виде спорта.

Раньше хвастались фанатами, сейчас подписчиками. Раньше книги и стихи писали, а сегодня блогерша голая по улице прошла — и уже популярна. Не обращаю на это внимания. Я искал ответ на этот вопрос и, честно говоря, найти не смог. Все, кто выделился, уже состоявшиеся футболисты: [Гарри] Кейн, [Эрлинг] Холанн, [Килиан] Мбаппе, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Победителем стала сборная Испании, которая в решающем матче обыграла сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0. Автором победного гола стал Ферран Торрес на 106-й минуте.

Единственной командой, которая смогла не проиграть Испании, стала сборная Кабо-Верде. В первом матче группового этапа их матч завершился со счетом 0:0. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После этого Возинья стал самым популярным вратарем мира — количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 29,5 млн.