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15 июня 2026 в 21:11

Сборная Испании не смогла обыграть дебютанта чемпионата мира по футболу

Сборные Испании и Кабо-Верде сыграли со счетом 0:0 на чемпионате мира по футболу

Сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу Сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Атланте (штат Джорджия, США). Встреча стала первой для команды Кабо-Верде на мировом первенстве.

Команды выступают в группе Н вместе с Уругваем и Саудовской Аравией, каждая из которых набрала по одному очку. Следующий матч в этой группе состоится в ночь на 16 июня по московскому времени. Во втором туре испанцы сыграют с Саудовской Аравией 21 июня, а Кабо-Верде встретится с Уругваем 22 июня по московскому времени.

Чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, разделенные на 12 групп, где в 1/16 финала пройдут две сильнейшие команды каждого квартета и восемь сборных, занявших третьи места.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.

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