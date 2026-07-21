Лукашенко раскрыл схему «крышевания» похитителей топлива

Часть правоохранителей «крышуют» похитителей горюче-смазочных материалов из сельхозорганизации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании. По его словам, которые привело информагентство БелТА, с начала уборки урожая силовики зафиксировали 46 преступлений.

Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные — хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов. <...> У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается, — заявил глава республики.

По его словам, некоторые правоохранители решили «крышевать» бизнес как в лихих 90-ых. Лукашенко подметил, что власти не допустят возвращения к тем временам даже в самых мелочных проблемах. Президент рассказал, что поручил секретарю Совета безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу организовать проверку.

Ранее Лукашенко подтвердил, что республика всегда будет рядом с Россией. Он отметил, что страна занимает миролюбивую позицию.