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21 июля 2026 в 14:42

Володин объяснил, зачем Киев бьет по российским НПЗ

Володин: Киев бьет по НПЗ и мирной инфраструктуре в России ради раскола общества

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киев наносит удары по российским НПЗ и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Парламент принял закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо, чтобы, по словам спикера, «снять остроту проблемы». Трансляция ведется на канале «Дума ТВ».

Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удар и по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть. Закон сегодня принимаем для того, чтобы снять остроту проблемы и выйти на решение, которого ждут люди, — отметил Володин.

Он также призвал коллег не политизировать топливную тему — такие попытки, по его мнению, уже «попахивают» так называемой пятой колонной внутри страны. Он добавил, что популизм и демагогия в этом вопросе разрушительны и опасны.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что во многих регионах России снимаются топливные ограничения. По его словам, также растет число работающих заправок, очереди уменьшаются, при этом ситуация в некоторых местах остается напряженной.

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