Топливные ограничения начали снимать в России Новак заявил о снятии топливных ограничений в ряде регионов

В многих регионах России снимаются топливные ограничения, сообщил вице-премьер страны Александр Новак в эфире ИС «Вести». По его словам, также растет число работающих заправок, очереди уменьшаются, при этом ситуация в некоторых местах остается напряженной.

Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, — отметил Новак.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возобновление продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже рядом нефтеперерабатывающих заводов позволяет ожидать улучшения ситуации на рынке. По его словам, данный шаг также поможет нивелировать субъективный фактор, так как биржевая торговля подразумевает свободную реализацию продукции для любого покупателя.

Также сообщалось, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Санкт-Петербургской бирже после аварийных ремонтов. Часть других крупных предприятий пока не возобновили участие в торгах. Санкт-Петербургская биржа уменьшила разрешенные предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива.