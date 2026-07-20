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20 июля 2026 в 21:04

Часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже

Российские НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после аварийных ремонтов, сообщает «Коммерсант». Часть других крупных предприятий пока не возобновили для участия в торгах.

Петербургская биржа уменьшила разрешенные предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива. Для бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива коридор повышения увеличен с 0,01% до 5%, а в общем снижение может доходить до 10%. Для авиационного керосина рост заблокирован на отметке 0,01% при возможном максимальном снижении до 20%.

По словам эксперта, основной объем топлива уходит по внебиржевым каналам. При этом правительство снизило норматив продаж бензина на Петербургской бирже до 10%.

Ранее на торговой сессии российский фондовый индекс впервые за долгое время пробил психологическую отметку в 2 тыс. пунктов. Падение составило более 5%, что стало минимальным значением с 20 октября 2022 года. Динамика торгов свидетельствует о высокой волатильности на российском рынке. Причины обвального движения пока не комментируются, однако участники рынка связывают это с внешними и внутренними макроэкономическими факторами.

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