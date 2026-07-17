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17 июля 2026 в 00:27

Индекс МосБиржи достиг невиданного с 2022 года показателя

Индекс МосБиржи опускался ниже 2 тыс. пунктов впервые осени 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вечером 16 июля на торговой сессии российский фондовый индекс впервые за долгое время пробил психологическую отметку в 2 тыс. пунктов. Падение составило более 5%, что стало минимальным значением с 20 октября 2022 года.

По данным на 22:57 мск, индекс МосБиржи снижался на 5,31%, достигнув 1 999,67 пункта. В течение семи минут, к 23:04, падение замедлилось — индекс скорректировался до 2 000,67 пункта, что соответствует снижению на 5,27%.

Динамика торгов свидетельствует о высокой волатильности на российском рынке. Причины обвального движения пока не комментируются, однако участники рынка связывают это с внешними и внутренними макроэкономическими факторами.

Ранее сообщалось, что акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах Московской Биржи 8 июля снизились примерно на 16%. Это следует из данных, опубликованных на сайте торговой площадки. Так, 8 июля к 11:07 мск бумаги «Полюса» стоили около 1412,2 рубля, в моменте их стоимость понижалась до 1411 рублей.

До этого цена фьючерса на нефть сорта Brent с поставкой в августе 2026 года на Лондонской бирже ICE впервые после 27 февраля 2026 года упала ниже отметки в $74 (6,3 тыс. рублей) за баррель. Стоимость нефти Brent уменьшилась на 4,07%, достигнув уровня $73,94 за баррель.

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