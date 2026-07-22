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22 июля 2026 в 15:25

Индекс МосБиржи резко подскочил после анонса встречи Лаврова и Рубио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индекс Московской Биржи резко вырос после анонса встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте площадки, индекс превысил 2100 пунктов спустя неделю колебаний ниже этой отметки.

Так, рублевый индекс к 12:17 мск 22 июля рос на 1,03% — до 2100,20 пункта, а до новости о встрече дипломатов снижался на 0,7%. Что касается индекса РТС, то он увеличился на 1,22% и составил 843,85 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на МосБирже в свою очередь выросли в пределах 7,8%.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что встреча Лаврова с Рубио вряд ли завершится прорывом и началом масштабных переговоров по украинскому урегулированию. Он отметил, что ожидания от предстоящего диалога сильно завышены.

До этого стало известно, что встреча Лаврова и Рубио согласована и состоится в Маниле 23 июля в первой половине дня. В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на гражданские объекты в России.

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Сергей Лавров
Марко Рубио
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