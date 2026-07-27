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27 июля 2026 в 13:34

Индекс МосБиржи поднялся выше 2200 пунктов

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с середины июля

Мосбиржа Мосбиржа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индекс МосБиржи в ходе основной торговой сессии превысил отметку в 2200 пунктов впервые с 13 июля. К середине дня показатель вырос более чем на 1,8% и достигал уровня 2205,32 пункта.

Одновременно с этим индекс РТС продемонстрировал аналогичную динамику роста, поднявшись до 890,31 пункта. Примечательно, что первые попытки закрепиться выше этого рубежа рынок предпринимал еще на дополнительных торгах в выходные.

Ранее индекс Московской Биржи резко вырос после анонса встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Тогда индекс превысил 2100 пунктов спустя неделю колебаний ниже этой отметки. Рублевый индекс к 12:17 мск 22 июля рос на 1,03% — до 2100,20 пункта, а до новости о встрече дипломатов снижался на 0,7%.

Перед этим Московская Биржа была вынуждена провести второй за день дискретный аукцион по акциям автопроизводителя «Соллерс» из-за их скачка более чем на 20%. Первый такой специальный режим торгов Биржа запустила еще утром 21 июля, когда ценные бумаги компании подорожали до 345,5 рубля.

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