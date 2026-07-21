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21 июля 2026 в 10:12

Индексы МосБиржи и РТС резко выросли

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,02% при открытии торгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,02% при открытии торгов — до 2081,5 и 837,09 пункта, сообщается на сайте биржи. При этом курс юаня увеличился на 2,2 копейки — до 11,663 рубля к 10:00.

К 10:05 по московскому времени индекс замедлил рост до 2079,48 пункта (+3,94%). При этом индекс РТС составил 836,46 пункта (+3,94%). Также юань снизился до 11,6235 (−1,75 копейки).

Ранее стало известно, что 20 июня индекс МосБиржи на утренней торговой сессии впервые с 10 октября 2022 года опустился ниже отметки в 1900 пунктов. По состоянию на 09:38 мск индекс снижался на 3,11%, до 1897,62 пункта.

Также акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах МосБиржи снизились примерно на 16%. Стоимость бумаг составляла около 1412,2 рубля, при этом в моменте они дешевели до 1411 рублей. Эксперты отметили, что снижение произошло после появления информации о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года. Инвесторы негативно отреагировали на риск длительной паузы в выплатах.

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