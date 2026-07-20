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20 июля 2026 в 10:00

Индекс МосБиржи упал до четырехлетнего минимума

Индекс МосБиржи сократился ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Индекс МосБиржи на утренней торговой сессии впервые с 10 октября 2022 года опустился ниже отметки в 1900 пунктов, об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:38 мск индекс снижался на 3,11%, до 1897,62 пункта. К 09:45 мск падение ускорилось — показатель просел до 1896,43 пункта, что соответствует снижению на 3,17%.

В июне индексы МосБиржи и РТС в ходе основной торговой сессии вернулись к росту примерно на 2%. Индекс МосБиржи поднимался до 2302,99 пункта, а индекс РТС — до 959,2 пункта, прибавив по 2,03%.

Ранее акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах МосБиржи снизились примерно на 16%. Стоимость бумаг составляла около 1412,2 рубля, при этом в моменте они дешевели до 1411 рублей. Эксперты отметили, что снижение произошло после появления информации о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года. Инвесторы негативно отреагировали на риск длительной паузы в выплатах.

Также сообщалось, что азиатские технологические компании понесли убытки на фоне повышения стоимости техники Apple и Microsoft. Наиболее заметное снижение пришлось на производителей полупроводников, акции которых подешевели на 6–14%. Падение затронуло южнокорейские компании SK Hynix Inc и Samsung, японскую Kioxia Holdings Corp, а также ряд других компаний.

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