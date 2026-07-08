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08 июля 2026 в 12:49

На МосБирже рухнули акции крупной золотодобывающей компании

Акции компании «Полюс» подешевели почти на 16% на торгах МосБиржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах Московской Биржи 8 июля снизились примерно на 16%, следует из данных, опубликованных на сайте торговой площадки. Так, к 11:07 мск бумаги «Полюса» стоили около 1412,2 рубля, в моменте их стоимость понижалась до 1411 рублей.

По словам экспертов, бумаги «Полюса» упали в цене после информации о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года. В итоге инвесторы негативно отреагировали на риск долгой паузы в выплатах. При этом в начале года бумаги компании уже выглядели слабее рынка. В январе акции «Полюса» за два дня снижались на 2,62%, в то время как индекс МосБиржи рос.

Ранее сообщалось, что платина и палладий вошли в спецификацию биржевого товара на Петербургской Бирже. Участники торгов могут заключить сделки в любую торговую сессию. При этом конкретные сроки первых сделок зависят от намерения и готовности участников рынка.

До этого стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые опустилась ниже отметки $71 (5,5 тыс. рулей) за баррель. По состоянию на 03:04 мск 2 июля цена снизилась на 0,94%, достигнув уровня $70,90 за баррель.

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