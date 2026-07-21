Германия обладает достаточными технологическими мощностями и кадровым потенциалом, чтобы при наличии внешнего покровительства создать ядерное вооружение до 2030 года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, несмотря на закрытие атомных электростанций, страна исторически имеет серьезный задел в этой сфере, однако подобный шаг станет прямым путем к глобальному военному конфликту.

Думаю, для Германии создать ядерное оружие — не очень большая проблема. Третий рейх уже приближался к реализации этой цели. При покровительстве других стран, например США, это может случиться очень быстро, в этом десятилетии, до 2030 года, если в ФРГ захотят. У Германии есть технологии и специалисты. Но это прямой путь к третьей мировой войне. Германия была инициатором двух мировых войн. Да, они закрыли все АЭС под влиянием зеленых. Но судьба заставила их вернуться к тому, что было. К созданию Берлином ядерного оружия нужно относиться с должной ответственностью, — сказал Дандыкин.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет учитывать исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки при военном планировании. По его словам, деятельность ФРГ не вызывает удивления.