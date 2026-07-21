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21 июля 2026 в 18:48

Трамп заявил, что не против поговорить с руководством движения «Хезболла»

Трамп выразил готовность встретиться с руководством «Хезболлы» при необходимости

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп выразил во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном готовность встретиться с руководством шиитского движения «Хезболла». Он заявил, что может пойти на эти переговоры по необходимости. Трансляция мероприятия проходит на канале Белого дома на платформе YouTube.

Если бы президент [Ливана] захотел, чтобы я поговорил с «Хезболлой», то я бы это сделал, — заявил Трамп.

Он признался, что неоднократно разговаривал с людьми, с которыми ему советовали не вести переговоры. По его словам, он беседует со всеми и в результате получается добиться результатов. Ауна насмешила ремарка Трампа о разговоре с «Хезболлой».

Ранее президент США заявил, что в новые санкции против России могут включить Иран и шиитское движение. Пока американский конгресс рассматривает законопроект о введении дополнительных ограничений против РФ.

Кроме того, генсек движения «Хезболла» шейх Наим Касем объявил, что израильская операция в Ливане провалилась. С его слов, у страны не осталось других мирных альтернатив.

США
Дональд Трамп
Хезболла
переговоры
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