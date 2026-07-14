Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции

Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции Трамп: в санкции против России могут включить «Хезболлу» и Иран

В санкции против России могут включить шиитское движение «Хезболла» и Иран, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. На данный момент Конгресс США рассматривает законопроект о введении дополнительных ограничений против РФ. Запись мероприятия опубликовали на канале Белого дома на платформе YouTube.

Думаю, они (американские законодатели. — NEWS.ru) могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то это станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить «Хезболлу», — заявил Трамп.

При этом Вашингтон еще окончательно не решил, будет ли он вводить дополнительные санкции против торговых партнеров Москвы. По словам президента США, он сам еще не рассматривал этот вопрос.

Ранее стало известно, что американский конгресс обсуждает принятие законопроекта умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма об усилении антироссийских санкций. Его внесли на рассмотрение еще в апреле 2025 года. Обсуждение затянулось в связи с переговорами Трампа с президентом России Владимиром Путиным.