Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 19:41

Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции

Трамп: в санкции против России могут включить «Хезболлу» и Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В санкции против России могут включить шиитское движение «Хезболла» и Иран, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. На данный момент Конгресс США рассматривает законопроект о введении дополнительных ограничений против РФ. Запись мероприятия опубликовали на канале Белого дома на платформе YouTube.

Думаю, они (американские законодатели. — NEWS.ru) могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то это станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить «Хезболлу», — заявил Трамп.

При этом Вашингтон еще окончательно не решил, будет ли он вводить дополнительные санкции против торговых партнеров Москвы. По словам президента США, он сам еще не рассматривал этот вопрос.

Ранее стало известно, что американский конгресс обсуждает принятие законопроекта умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма об усилении антироссийских санкций. Его внесли на рассмотрение еще в апреле 2025 года. Обсуждение затянулось в связи с переговорами Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Мир
Дональд Трамп
санкции
Россия
Иран
Хезболла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мне не нравится»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов
В Индии четверняшки умерли после рождения в авторикше
Steam «умер» в России
Двоих мужчин задержали за видео со шпагатом на фоне храма
«Стало сложнее»: Газманов рассказал, как санкции отразились на его карьере
Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России
Россиянка чуть не лишилась пальцев из-за атаки БПЛА
Арест Ахмадинежада, удар под Истрой и срыв теракта под Москвой: что дальше
«Было весело»: Олег Газманов раскрыл, что подарил дочке на свадьбу
Нефтяной танкер у берегов Омана попал под атаку
«Сбежал к бандеровцам»: ВС России ударили по «голове» отдела БПЛА ВСУ
Экономист объяснил, зачем Зеленский меняет состав правительства Украины
Политолог объяснил, почему ЕС хочет избавиться от украинских беженцев
Умерла биатлонистка Галина Куклева: причины, последние дни, Олимпиада
На ЗАЭС восстановили энергоснабжение
Россия ответила Евросоюзу на обвинения в кибератаках
Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции
На ЗАЭС раскрыли причину отключения от внешнего электропитания
Жителям Мюнхена ограничили потребление воды в жару
Школьница стала жертвой мошенников после знакомства в Сети
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.