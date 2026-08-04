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04 августа 2026 в 10:29

Терапевт предупредил о неожиданной опасности тунца и скумбрии

Терапевт Мацола: употребление тунца и скумбрии может вызвать скомбротоксикоз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление тунца, скумбрии или анчоусов может вызвать скомбротоксикоз — одну из форм острого пищевого отравления, предупредил в беседе с РИАМО терапевт и гастроэнтеролог Артем Мацола. По его словам, это опасное состояние практически не отличается от аллергии по внешним признакам.

Скомбротоксикоз — это состояние, при котором в организм попадает гистамин, вырабатывающийся в определенных видах рыбы: скумбрия, тунец и анчоусы. В их мясе содержится гистидин — вещество, которое при определенных условиях и воздействии бактерий метаболизируется в гистамин. Коварство в том, что опасная рыба даже на вид может казаться абсолютно нормальной, но она хранилась неправильно, — отметил Мацола.

Он уточнил, что при хранении рыбы при комнатной температуре — от плюс 15 до 20 градусов — в ней активно размножаются бактерии, которые превращают гистидин в гистамин. Отличить скомбротоксикоз от истинной аллергии по внешним признакам невозможно, поскольку механизм реакции организма в обоих случаях одинаков. Чтобы различить эти состояния, достаточно сдать анализ на общий иммуноглобулин Е, заключил врач.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что термическая обработка продуктов снижает риск пищевых отравлений. По его словам, летом большинство болезней связано с острой кишечной инфекцией.

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