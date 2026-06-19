Врач объяснил, как защититься от пищевой инфекции летом

Термическая обработка продуктов снижает риск пищевых отравлений, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, летом большинство болезней связано с острой кишечной инфекцией.

Летом у нас в основном большинство болезней связаны с пищевым отравлением: ягоды, фрукты, грибы. Поэтому здесь как раз очень большое количество микроорганизмов, которые могут приводить к заболеванию. Может быть, кажется, что болеют чаще, но это связано с тем, что мы выбираем неправильные продукты, сразу употребляем их в пищу, не обрабатываем, — отметил Кондрахин.

Особый риск отравиться возникает на отдыхе на природе, добавил спикер. По его словам, если человек руками брал мясо, которое могло быть контаминировано, а затем резал хлеб или овощи, инфекция передается на готовые блюда. Специалист также предупредил о риске заразиться геморрагической лихорадкой от немытых продуктов.

Чтобы это предотвратить, нужна обработка. Лучше мясо готовить на отдельной доске, отдельным ножом и желательно в перчатках, а после этого переходить на обработку овощей. А лучше разделить: кто-то делает мясо, кто-то делает овощи и фрукты. И стараться не есть продукты на рынке сразу: черешню, абрикосы, клубнику. Мы не знаем, как они хранились, бегали ли по ним мыши или нет, а они дают даже геморрагическую лихорадку — это очень опасное заболевание, поэтому надо быть аккуратным, — заключил Кондрахин.

Ранее врач Алена Юсупова рассказала, что в овощах с грядки могут содержаться паразиты. По ее словам, на плодах с промышленных полей могут быть химикаты и пестициды.