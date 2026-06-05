Терапевт рассказала, почему нельзя есть немытые овощи с грядки

Терапевт рассказала, почему нельзя есть немытые овощи с грядки Терапевт Юсупова: в немытых овощах с грядки могут быть паразиты

В немытых овощах с грядки могут содержаться паразиты, рассказала РИАМО врач-терапевт Алена Юсупова. Она отметила, что на плодах с промышленных полей могут быть химикаты и пестициды.

Промышленные посевы щедро обрабатываются пестицидами и химическими удобрениями, остатки которых провоцируют острые токсические отравления с поражением печени, — рассказала Юсупова.

Терапевт подчеркнула, что на полях и грядках могут обитать грызуны, которые являются переносчиками опасных инфекций. По ее словам, желудочный сок не способен уничтожить все микроскопические угрозы.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что немытые овощи и фрукты, собранные с грядки, могут стать источником заражения глистами. По его словам, паразиты также могут передаваться при употреблении сырого мяса.