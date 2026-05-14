Хирург раскрыл тревожные последствия употребления овощей с огорода Хирург Умнов: немытые овощи и фрукты с огорода могут заразить человека глистами

Немытые овощи и фрукты, собранные с грядки, могут стать источником заражения глистами, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, паразиты также могут передаваться при употреблении сырого мяса.

Причиной заражения глистами часто становятся: употребление воды из-под крана, немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку. Также личинки передаются при разделке туши зверя или птицы. Риск возрастает при контакте с зараженным домашним питомцем. Еще один фактор — немытые перед приемом пищи и в течение дня руки. Паразиты могут переходить от человека к человеку через постельные принадлежности, одежду и прикосновения к бытовым предметам, — предупредил Умнов.

Он подчеркнул, что симптомы глистной инвазии включают повышенную температуру, зуд кожи, отеки, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах без видимых причин, проблемы с дыханием и расстройство пищеварения. Также, по словам врача, возможны диарея, пожелтение кожи и неврологические нарушения.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали тщательно прожаривать мясо, рыбу и яйца, чтобы избежать острых кишечных инфекций. По информации ведомства, летом вероятность таких заболеваний существенно увеличивается.