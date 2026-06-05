Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ Два человека ранены при детонации дрона ВСУ в селе Ясные Зори

Мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации украинского дрона в Белгородской области, передает региональный оперштаб. Инцидент произошел в селе Ясные Зори.

С осколочными ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно, — сказано в сообщении.

Также машина загорелась при детонации дрона в селе Дорогощь, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка БПЛА ударил по предприятию. По информации оперштаба, в Шебекинском округе в районе поселка Маслова Пристань при детонации FPV-дрона была повреждена машина.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.