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05 июня 2026 в 16:18

Хинштейн рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на территорию вблизи АЗС

Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на территорию вблизи АЗС в Льгове

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина 55 лет и 64-летняя женщина пострадали при атаке ВСУ на территорию вблизи АЗС в Льгове, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется.

Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У нее осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 года. На месте медики оказывают им помощь, при необходимости доставим в Курскую областную больницу, — сказано в сообщении.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике разрабатывают меры защиты бензовозов от атак украинских дронов. По его словам, регион научится защищать транспортные средства, предназначенные для перевозки и выдачи горюче-смазочных материалов.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
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