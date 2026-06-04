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04 июня 2026 в 09:27

В ДНР приняли экстренные меры для защиты бензовозов от БПЛА

В ДНР начали разрабатывать меры защиты бензовозов от атак украинских дронов

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Меры защиты бензовозов от атак украинских дронов разрабатывают в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live». По его словам, ДНР научится защищать транспортные средства, предназначенные для перевозки и выдачи горюче-смазочных материалов.

В процессе работа. Если раньше нужно было защищать другие объекты, теперь нужно защищать бензовозы. Научимся, — отметил Пушилин.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

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