В ДНР приняли экстренные меры для защиты бензовозов от БПЛА В ДНР начали разрабатывать меры защиты бензовозов от атак украинских дронов

Меры защиты бензовозов от атак украинских дронов разрабатывают в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live». По его словам, ДНР научится защищать транспортные средства, предназначенные для перевозки и выдачи горюче-смазочных материалов.

В процессе работа. Если раньше нужно было защищать другие объекты, теперь нужно защищать бензовозы. Научимся, — отметил Пушилин.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.