Американская журналистка ответила на оскорбления Трампа

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что оскорбления главы Белого дома Дональда Трампа в ее адрес связаны с его эго. Так в беседе с RTVI Оуэнс отреагировала на слова американского президента о том, что она является «самым мерзким человеком года».

Я думаю, это бьет по его собственному имиджу. Потому что дело не только во мне — он так же ведет себя с каждым крупным комментатором, который когда-то его поддерживал: с [журналистами] Такером Карлсоном, с Мегин Келли, — заявила Оуэнс.

Журналистка подчеркнула, что президент США сам занижает свою репутацию такими высказываниями. По ее словам, если президент пишет о ней, это значит, что она еще имеет какое-то влияние.

Ранее Оуэнс заявила, что американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории.