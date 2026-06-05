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05 июня 2026 в 14:18

Американская журналистка рассказала, как СМИ США искажают информацию

Журналистка Оуэнс: американские СМИ замалчивают некоторые события

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других, рассказала RT американская журналистка Кэндис Оуэнс. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории.

Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы, — заявила Оуэнс.

Журналистка подчеркнула, что американские издания намеренно стараются избегать объективности. По ее словам, такая информационная политика связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов.

Ранее Оуэнс заявила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

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