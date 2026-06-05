Американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других, рассказала RT американская журналистка Кэндис Оуэнс. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории.

Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы, — заявила Оуэнс.

Журналистка подчеркнула, что американские издания намеренно стараются избегать объективности. По ее словам, такая информационная политика связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов.

Ранее Оуэнс заявила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.