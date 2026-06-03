Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, которые приводит ТАСС, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

Нет никакого сходства. Все по-другому. И я это прочувствовала. Когда вокруг чего-то столько лжи, значит, там скрывается какая-то правда, — подчеркнула Оуэнс.

Блогер-миллионник отметила, что на Западе хотят, чтобы люди думали, будто Россия — опасное, негостеприимное для семей место с тотальной коррупцией, а едут сюда только те, кого финансирует Кремль. Оуэнс назвала все это безумием, подчеркнув, что на самом деле Россия — это красивая страна с христианской историей и наследием.

Ранее Оуэнс рассказывала, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать американского лидера Дональда Трампа, требуя прекратить журналистское расследование о его супруге Брижит Макрон в обмен на соглашение по Украине. По ее словам, Трамп звонил ей из своей резиденции Мар-а-Лаго и рассказал об этом.