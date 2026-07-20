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20 июля 2026 в 18:16

Журналистка Оуэнс поблагодарила врачей России за спасение ее телохранителя

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила российских врачей и президента страны Владимира Путина за спасение жизни ее телохранителя, стало известно RT из оказавшегося в распоряжении письма. Мужчина перенес инсульт во время недавнего визита журналистки в Россию. Врачи провели экстренную операцию и удалили тромб.

Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет, — говорится в письме Оуэнс.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров.

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