04 мая 2026 в 14:07

Кузбасские врачи спасли россиянку с огромным тромбом в шее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее, пишет VSE42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров.

Случай редкий — обычно венозные тромбозы возникают в нижних конечностях. Сгусток мог оторваться в любой момент и спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, которая могла привести к летальному исходу, — отметил Тарасов.

Пациентку направили в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени А.А. Луцика. Там ей провели тромбоэктомию яремной вены. Сгусток полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.

Ранее подмосковные врачи спасли девочку с плотным клубком волос в желудке. После операции ребенок смог нормально питаться, скоро его выпишут из больницы.

Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

