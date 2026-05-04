Кузбасские врачи спасли россиянку с огромным тромбом в шее

Кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее, пишет VSE42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров.

Случай редкий — обычно венозные тромбозы возникают в нижних конечностях. Сгусток мог оторваться в любой момент и спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, которая могла привести к летальному исходу, — отметил Тарасов.

Пациентку направили в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени А.А. Луцика. Там ей провели тромбоэктомию яремной вены. Сгусток полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.

