Психолог объяснила, почему нельзя стремиться быть продуктивным постоянно Психолог Старченко: стремление быть продуктивным 24/7 ведет к депрессии

Стремление человека быть продуктивным круглосуточно в конечном итоге ведет к серьезным психическим проблемам, включая депрессию, заявила NEWS.ru психолог Анна Старченко. По ее словам, современное общество все чаще оценивает личность не по качествам, а по уровню загруженности.

В современном мире продуктивность все чаще становится не инструментом, а способом восприятия собственной ценности. «Успевать все» превращает отдых в слабость, а занятость — в показатель успешности. Но стремление быть продуктивным 24/7 ведет к выгоранию, тревоге и депрессии. Спросите себя: «Что я должен успеть сегодня, чтобы не ругать себя?» Выберите три главные задачи. Остальное — бонус. Мозг не способен работать с высокой концентрацией без перерывов. Без качественного восстановления падают энергия, память, мотивация, пропадает удовольствие от жизни, — пояснила Старченко.

Она добавила, что самый опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять свою самооценку исключительно через достижения. По словам психолога, в таком случае даже успехи перестают приносить удовлетворение, а время без дела кажется украденным.

Особенно опасно, когда продуктивность становится главным источником самооценки. Достижения перестают радовать, а отдых кажется потерей времени. Советую завести дневник «недостижений». Каждый вечер записывайте не сделанное, а то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат. Главные правила баланса: планировать не только задачи, но и восстановление, отслеживать уровень усталости, делить большие цели на маленькие шаги, — заключила Старченко.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что работа дает чувство собственной эффективности и помогает развивать силу воли. По ее словам, полноценный отдых возможен только на контрасте с активным трудом.