25 мая 2026 в 07:15

Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе

Врач Павлова: водителям авто при тепловом ударе нужно смочить лицо и шею водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водителям авто при тепловом ударе нужно смочить лицо и шею водой, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для охлаждения тела также следует расстегнуть воротник, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Если при поездке в машине в жару у вас или попутчика случился тепловой удар, нужно действовать быстро. Немедленно покиньте машину или остановитесь в тени. Переместитесь в прохладу. Зайдите в магазин или кафе. Охладите тело. Смочите лицо, шею и запястья водой. Расстегните воротник рубашки, снимите галстук и ремень, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Пейте медленно, небольшими глотками. Идеально подойдет прохладная питьевая вода или несладкий чай. Если вы едете один и почувствовали даже легкое недомогание, лучше остановиться и выйти из машины. Освежиться на ходу, просто открыв окно, практически невозможно при интенсивном солнечном излучении, — сказала Павлова.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов отметил, что при повышенной влажности воздуха пот не испаряется должным образом, приводя к сбоям в терморегуляции организма. По его словам, в последние годы климат становится более влажным.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
