Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля

Длительное пребывание машины на солнце нередко приводит к поломкам, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. По его словам, от высоких температур могут пострадать как шины, так и внутренняя отделка автомобиля.

Продолжительное нахождение легкового автомобиля на солнце может привести к его поломке. Солнечный свет активно разрушает резинотехнические детали. Уплотнители дверей и окон под воздействием лучей высыхают, теряют гибкость, становятся жесткими и трескаются. Это нарушает герметичность кузова. Высокая температура воздуха влияет на шины. В их составе содержится природный каучук, который при длительном нагреве деформируется, что ведет к появлению трещин на боковинах и ухудшению сцепных свойств, — предупредил Тимашов.

Он подчеркнул, что высокая температура под капотом ускоряет химические процессы в аккумуляторе, приводя к испарению воды из электролита и уменьшению срока службы батареи. Кроме того, по словам эксперта, ультрафиолетовые лучи разрушают молекулярные связи в лакокрасочном покрытии, вызывая его выцветание и появление микротрещин.

Внутри автомобиля в жаркий день температура может подниматься до 60–70 ⁰С. Такие экстремальные условия губительны для внутренней отделки салона авто. Приборная панель и пластиковые элементы могут деформироваться, трескаться и со временем начинать выделять вредные компоненты. Обивка кресел, особенно из натуральной или искусственной кожи, пересыхает, теряет эластичность и покрывается сеткой мелких трещин, — заключил Тимашов.

Ранее член Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин предупредил автомобилистов об опасности оставлять машину на сухой траве в жаркую погоду. Он отметил, что в случае возникновения пожара автомобиль может сгореть за считаные минуты.