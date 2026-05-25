25 мая 2026 в 04:22

В Чикаго подросток сбил пятерых полицейских во время ночной сходки

Полиция США
Несовершеннолетний сбил пятерых офицеров полиции во время «подросткового захвата» в Чикаго, сообщает газета New York Post. Инцидент произошел ночью на улице Саут-Лумис. Там собрались сотни подростков, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители попытались разогнать толпу, однако часть молодых людей отказалась покидать место. В этот момент 18-летний водитель на автомобиле сбил пятерых офицеров.

После наезда машина врезалась в патрульный автомобиль, а затем в столб и забор. Водитель не пострадал, его задержали. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили пистолет. Пострадавших офицеров доставили в больницы.

Как отмечает издание, «подростковые захваты» — неофициальное название массовых шумных собраний подростков в общественных местах, включая торговые центры и фуд-корты. Иногда такие встречи привлекают внимание полиции из-за нарушений порядка.

Ранее автомобиль Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве на проспекте Мира. Сообщалось, что водитель не справился с управлением. Как стало известно, пострадали три человека.

